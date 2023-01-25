Avustralya Açık'ta Aryna Sabalenka - Magda Linette yarı fnali

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 10:16

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 10:19

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları tamamlandı.

Dünya klasmanının 45. sırasındaki Linette, 30 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova karşısında bir saat 27 dakika süren mücadeleyi 6-3 ve 7-5 sona eren setlerle 2-0 kazanarak son 4 arasına kaldı.

Magda Linette

KARİYERLERİNDE BİR İLK

Sabalenka ise bir saat 49 dakika süren maçta dünya 64 numarası Hırvat Donna Vekic'i 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükseldi ve Linette'in rakibi oldu.

İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez Avustralya Açık'ta yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

Turnuvanın bir diğer yarı final eşleşmesinde ise Kazak raket Elena Rybakina, Belaruslu tenisçi Victoria Azarenka ile karşılaşacak.