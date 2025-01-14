Avustralya Açık'ta Fritz ve Rybakina üst tura yükseldi!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta erkekler dünya 4 numarası Taylor Fritz ve kadınlar dünya 6 numarası Elena Rybakina üst tura yükseldi.
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Taylor Fritz ve Kazak Elena Rybakina, ikinci tura çıktı.
Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın üçüncü gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.
Tek erkeklerde geçen yılın ABD Açık finalisti Taylor Fritz (4 numaralı seribaşı), bir saat 46 dakika süren maçta vatandaşı Jenson Brooksby'yi 6-2, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi.
Üç kez Avustralya Açık finalisti olan Rus Daniil Medvedev (5) ise Taylandlı Kasidit Samrej önünde zorlansa da 3-2 (6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2) galip gelerek ikinci tura yükseldi.
Danimarkalı Holger Rune (13) de beş sete giden maçta Çinli Zhizhen Zhang'ı 4-6, 6-3, 6-4, 3-6 ve 6-4 biten setlerle 3-2 mağlup etti.
Erkeklerde Polonyalı Hubert Hurkacz (18), Hollandalı Tallon Griekspoor'u 7-5, 6-4, 6-4 ve Rus Karen Khachanov (19), Fransız Adrian Mannarino'yu 7-6, 6-3, 6-3 tamamlanan setlerle 3-0, Fransız Gael Monfils ise aynı ülkeden Giovanni Mpetshi Perricard'ı (30) 3-2 (7-6, 6-3, 6-7, 6-7, 6-4) yenerek tur atladı.
RYBAKINA ZORLANMADAN İKİNCİ TURDA
Tek kadınlarda 2022 Wimbledon şampiyonu Elena Rybakina (6), Avustralyalı Emerson Jones karşısında 53 dakika süren karşılaşmayı 6-1'lik setlerle 2-0 kazandı.
ABD'li Emma Navarro (8), vatandaşı Peyton Stearns'ü 7-6 ve 7-5 biten setlerle 2-0'lık skorla geçti.
Rus tenisçi Daria Kasatkina (9) ise Bulgar Viktoriya Tomova'yı 6-1 ve 6-3 sona eren setlerle 2-0 mağlup ederek ikinci tura kaldı.
Kadınlarda Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (15), Arjantinli Julia Riera'yı (4-6, 7-5, 6-2) ve Kazak Yulia Putintseva (24), Ermeni Elina Avanesyan'ı (4-6, 7-5, 6-2) 2-1 yenerken 2021 ABD Açık şampiyonu Büyük Britanyalı Emma Raducanu ise Rus Ekaterina Alexandrova (26) karşısında 7-6'lık setlerle 2-0 galip geldi.
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