Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'a veda etti!
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta mücadele eden Zeynep Sönmez, Talia Gibson'a mağlup oldu.
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın ilk turunda ev sahibi ülkeden Talia Gibson'a 2-1 yenilerek elendi.
Dünya 94 numarası Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ilk tur maçında, klasmanın 150. basamağındaki Gibson ile karşılaştı.
KARİYERİNDE BİR İLKİ YAŞADI
Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık ana tablosunda yer alan 22 yaşındaki milli tenisçi, ilk seti 6-3'lük skorla hanesine yazdırdı.
Fakat sonraki setleri 7-6 ve 6-1 kazanan Gibson, 2 saat 17 dakika sonunda korttan 2-1 galip ayrıldı ve tur atlayan taraf oldu.
Etiketler: #Avustralya Açık #Talia Gibson #Zeynep Sönmez
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