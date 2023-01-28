Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka!

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek kadınlar finalinde, Elena Rybakina'yı 2-1 yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 14:30
Avustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka!
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Avustralya Açık tek kadınlarda şampiyon Aryna Sabalenka oldu.

Finalde son Wimbledon şampiyonu Kazak raket Elena Rybakina'yı 4-6, 6-3 ve 6-4'lük setler sonucu 2-1 mağlup eden Belaruslu tenisçi, kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu yaşadı.


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