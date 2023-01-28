Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:11
Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı beIN Sports canlı yayımlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Ligde oynadığı 19 maçın 5'ini kazanan, 6'sında berabere kalan ve 8'ini kaybeden Bitexen Giresunspor ise 21 puanla 12. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da cezalı olan Abdülkerim Bardakçı'nın yanı sıra Yusuf Demir, Seferovic, Patrick van Aanholt ve Mathias Ross kadroda yer almadı.


Giresunspor galatasaray Spor Toto Süper Lig

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