Avustralya Açık'ta tek erkeklerin ilk finalisti Tsitsipas

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta, Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas finale yükselen ilk isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:14
Avustralya Açık'ta tek erkeklerin ilk finalisti Tsitsipas
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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas, finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gün maçları başladı.

Tek erkeklerdeki ilk yarı final mücadelesinde, 2021 Fransa Açık finalisti Tsitsipas ile 2022 ABD Açık yarı finalisti 18 numaralı seribaşı Rus Karen Khachanov karşılaştı.

İlk iki seti kazanmasının ardından üçüncü sette iki kez maç puanı şansını değerlendiremeyen ve kaybeden Tsitsipas, etkili servisleriyle karşılaşmanın devamında kontrolü ele aldı. 24 yaşındaki tenisçi, 3 saat 21 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-6, 6-4, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 3-1 mağlup etti.

Kariyerinde ikinci kez grand slam finaline yükselen Stefanos Tsitsipas, Sırp Novak Djokovic ile ABD'li Tommy Paul arasındaki karşılaşmanın galibiyle şampiyonluk mücadelesi verecek.


Stefanos Tsitsipas Avustralya Açık tenis

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