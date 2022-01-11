Avustralya Başbakanı Morrison'dan Djokovic görüşmesi

11 Ocak 2022 Salı, 09:35

Avustralya Yayın Kurumunda yer alan habere göre, iki lider arasındaki yapıcı görüşme sırasında Morrison, ısrarla Avustralya'nın seyahat kısıtlamalarının ayrımcılık içermediğini ifade etti.

Habere göre Morrison, Sırbistan Başbakanı Brnabic'e, Avustralya'nın sınır koruma politikasının Kovid-19 salgını sırasında ülkeyi nasıl koruduğunu anlattı.

Sırp medya kuruluşu RTS'ye göre de Başbakan Brnabic, Avustralya makamlarından Novak Djokovic'e adil davranılmasını istedi.

Brnabic'in, Novak Djokovic'in antrenman yapmasına izin verilmediğini belirterek, Melbourne'daki turnuvanın bu hafta sonu başlayacağı göz önünde bulundurarak antrenman koşullarının ve fiziksel hazırlığın önemine işaret ettiği bildirildi.

GÖÇ BAKANI ALEX HAWKE KARARINI AÇIKLAMADI

Djokovic'in vizesinin makul olmayan bir şekilde iptal edildiğini belirleyen Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesi, ünlü tenisçinin tutulduğu göçmenlik gözaltı merkezi konumundaki otelden serbest bırakılmasına karar vermişti. Yargıç Anthony Kelly, mahkeme masraflarının tamamının da hükümet tarafından ödenmesine hükmetmişti.

Mahkeme kararının ardından Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke'nin bakanlık yetkilerini kullanarak Djokovic'in vizesini yeniden iptal edebileceği gündeme gelmişti.

Bakan Hawke'nin sözcüsü pazartesi gecesi yaptığı açıklamada, "Bakan şu anda konuyu düşünüyor ve süreç devam ediyor." demişti.

İKTİDAR PARTİSİ MİLLETVEKİLİNDEN DJOKOVIC'E DESTEK

İktidardaki Liberal Partinin milletvekili ve eski profesyonel tenisçi John Alexander, hükümete çağrıda bulunarak, Djokovic'in kalıp rekabet etmesine izin verilmesini istedi.

Yargıç Kelly'nin kararında "çok açık" olduğunu söyleyen Alexander, Djokovic'in Avustralya toplumu için bir tehdit oluşturmadığını ve bakanlık tarafından vizesinin yeniden iptal edilmesi için neden bulunmadığını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, Melbourne'da yapılacak Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na tıbbi muafiyet kararıyla katılacağını bildirmişti.

Melbourne'a ulaştıktan sonra muafiyet kararı kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Avustralya Açık'ta 9, kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, vize iptaline itiraz ederek kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Avustralya Federal Devre ve Aile Mahkemesinde dün görülen davada, Djokovic haklı bulunmuş, Avustralya hükümetinin vize iptali kararı kaldırılmıştı.