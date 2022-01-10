Djokovic'in babasından flaş iddia: Oğlum tutuklandı
Novak Djokovic'in babası Srdjan Djokovic, ABD basınına verdiği demeçte oğlunun tutuklandığını iddia etti.
Avustralya mahkemesi tarafından itirazı kabul edilen Sırp tenisçi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Novak Djokovic'in babası Srdjan Djokovic, ABD merkezli The Pavlovic Today'e yaptığı açıklamada oğlunun Avustralya makamlarınca tutuklandığını söyledi.
Habere göre, Avustralya'nın Novak Djokovic'i sınır dışı etmek istediği öne sürüldü.
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