Cumhuriyet Gazetesi Logo
Avustralya'da ilk günün en hızlı ismi Oscar Piastri!

Avustralya'da ilk günün en hızlı ismi Oscar Piastri!

6.03.2026 10:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Avustralya'da ilk günün en hızlı ismi Oscar Piastri!

Formula 1'de 2026 sezonu başladı. Sezonun ilk yarışına ev sahipliği yapacak Avustralya'daki ilk antrenmanı Ferrari, ikinci antrenmanı ise McLaren zirvede tamamladı. McLaren'in Avustrayalı pilotu Oscar Piastri, ilk günün en hızlı ismi oldu.

Formula 1 Avustralya Grand Prix'si öncesinde sezonun ilk iki antrenman seansı tamamlandı. Avustralya'nın Melbourne’de kentindeki Albert Park'ta gerçekleştirilen antrenmanlardan ilkini Ferrari'den Charles Leclerc, ikincisini ise McLaren'den Oscar Piastri zirvede bitirdi.

Sezonun ilk yarışı öncesinde iki antrenmanda en hızlı isim McLaren'den Oscar Piastri oldu. Avustralyalı pilot 1.19.729'luk derecesiyle ilk iki antrenmanın en hızlı ismi olup zirveye yerleşti.

Piastri'yi sırasıyla Mercedes pilotları Kimi Antonelli ve George Russell takip ederken Ferrari'den Lewis Hamilton ve Charles Leclerc dördüncü ve beşinci en hızlı isimler oldu. Leclerc ilk antrenmanı ilk sırada tamamlarken Hamilton takım arkadaşının ardında ikinci sırada seansı tamamladı.

SANAL GÜVENLİK ARACI İKİ KEZ DEVREYE GİRDİ

Formula 1'de sezonun ilk yarışı öncesinde birinci antrenman seansında sanal güvenlik aracı iki kez devreye girmek zorunda kaldı.

İkinci antrenman seansında Red Bull'un 4 kez dünya şampiyonu pilotu Max Verstappen'in aracı garajdan çıktıktan hemen sonra stop etti. Verstappen ayrıca 10. virajda çakıl alanına taştı ve kısa süreli bir sorun yaşadı.

Son şampiyon Lando Norris ise ilk antrenmanda vites kutusunda sorun yaşarken ikinci antrenmanı yedinci sırada bitirdi.

ASTON MARTIN'İN SORUNLARI DEVAM EDİYOR

Formula 1'de kış testlerinde güvenilirlik sorunları nedeniyle neredeyse hiç tur atamayan Aston Martin'deki problemler henüz çözülebilmiş değil. Aston Martin'in deneyimli pilotu Fernando Alonso ilk antrenmana katılmazken, takım arkadaşı Lance Stroll sadece üç tur atabildi.

İki isim ikinci antrenmanda toplam 31 tur attı ve Alonso, Stroll'ün bir saniye önünde 20. sırada yer aldı. Strroll'ün en hızlı turu, ilk sıradaki Piastri'nin turundan altı saniyeden fazla yavaştı.

AVUSTRALYA GRAND PRIX NE ZAMAN?

Formula 1'de 2026 sezonunun ilk yarışı olan Avustralya Grand Prix'si, 8 Mart Pazar günü yapılacak. Albert Park'taki yarış, TSİ 07.00'de başlayacak. 

Avustralya Grand Prix'si öncesinde son antrenman 7 Mart Cumartesi günü TSİ 04.30'da, sıralama turları ise 08.00'de gerçekleşecek.

İlgili Konular: #formula 1 #avustralya grand prix #Oscar Piastri

İlgili Haberler

Türkiye'ye Formula 1 müjdesi!
Türkiye'ye Formula 1 müjdesi! Türkiye'nin 2027 Formula 1 sezonu için anlaşma imzalayacağı iddia edildi. İstanbul Park'ın uzun bir aranın ardından yeniden yarışa ev sahipliği yapması bekleniyor.
Formula 1'de şampiyon belli oldu: Lando Norris tarihe geçti!
Formula 1'de şampiyon belli oldu: Lando Norris tarihe geçti! McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 yılı sezonunda şampiyonluğa ulaşan isim oldu.
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den 12 yıl sonra mucizevi haber
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'den 12 yıl sonra mucizevi haber Formula 1 dünyasının unutulmaz ismi Michael Schumacher, 12 yıl önce Fransız Alpleri'nde geçirdiği feci kayak kazasının ardından ilk kez tekerlekli sandalyede olduğu ve dış dünyaya temas ettiği iddia edildi.