Avustralya Dünya Kupası'nda Danimarka'yı saf dışı bıraktı: Avustralya 1-0 Danimarka

30 Kasım 2022 Çarşamba, 20:03

2022 Dünya Kupası D Grubu son maçında Avustralya, Danimarka ile karşı karşıya geldi.

Al Janoub Stadium'da oynanan maçı Avustralya 1-0 kazandı. Avustralya'ya turu getiren golü 60. dakikada Mathew Leckie kaydetti.

NELSSON OYNAMADI

Danimarka'da Galatasaray forması giyen Victor Nelsson, maçta süre alamadı.

Grubun ikinci maçında Tunus'u 1-0 mağlup eden Avustralya, 6 puanla 2. sıraya yerleşti ve adını bir üst tura yazdırdı. Tunus ile berabere kalan ve ikinci maçta Fransa'ya mağlup olan Danimarka, beklenmedik bir puan ile turnuvaya veda etti.

Grubun bir diğer maçında Fransa, Tunus'a 1-0 mağlup olmasına rağmen averajla lider olarak bir üst tura çıktı. Fransa ve Avustralya'nın son 16 turundaki rakipleri; Arjantin, Polonya, Suudi Arabistan ve Meksika'nın yer aldığı C Grubu'ndan gelecek.