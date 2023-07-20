Avustralya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Turnuvanın ev sahiplerinden Avustralya, 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı başladı.
Tony Gustavsson yönetimindeki Avustralya, B Grubu'ndaki ilk maçında Vera Pauw'un ekibi İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaşacak.
AVUSTURALYA - İRLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?
Avustralya'nın Sidney kentinde bulunan Accor Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 13:00'te başlayacak.
AVUSTURALYA - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilyalı hakem Edina Alves Batista'nın yöneteceği mücadele TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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