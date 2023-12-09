Avustralyalı tenisçi üst üste beşinci kez grand slam kaçıracak!

Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, 2024 Avustralya Açık'ı sakatlığı nedeniyle kaçıracak.

AA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 13:25
Avustralyalı tenisçi üst üste beşinci kez grand slam kaçıracak!
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Avustralyalı tenisçi Nick Kyrgios, sezonun ilk grand slam turnuvası 2024 Avustralya Açık'a sakatlığı nedeniyle katılamayacak.

Sosyal medya hesaplarından sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki tenisçi, sakatlığının devam etmesi nedeniyle 14 Ocak'ta başlayacak ülkesinde düzenlenen turnuvaya katılamayacağını ve bunun için çok üzgün olduğunu belirtti.

ÜST ÜSTE BEŞİNCİ KEZ

Uzun süredir sakatlık sorunları yaşayan 2022 Wimbledon tek erkekler finalisti Kyrgios, üst üste beşinci kez grand slam turnuvası kaçıracak.

Nick Kyrgios, bu sezon Avustralya Açık'a sol dizindeki, Fransa Açık'a ayağındaki, Wimbledon ile ABD Açık'a ise bileğindeki sakatlıklar nedeniyle katılamamıştı.


Nick Kyrgios tenis 2024 Avustralya Açık

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