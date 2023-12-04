Milli tenisçi Yankı Erel Kuveyt'te şampiyon oldu!

Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda milli tenisçi Yankı Erel, şampiyonluğu elde etti.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 08:03
Milli tenisçi Yankı Erel Kuveyt'te şampiyon oldu!
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Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde Hollanda'dan Sidane Pontjodikromo ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, böylece tekler kategorisinde 7. şampiyonluğunu elde etti.


Yankı Erel tenis Kuveyt

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