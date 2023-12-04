Milli tenisçi Yankı Erel Kuveyt'te şampiyon oldu!
Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda milli tenisçi Yankı Erel, şampiyonluğu elde etti.
Milli tenisçi Yankı Erel, Kuveyt'te düzenlenen Zahra Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yankı Erel, finalde Hollanda'dan Sidane Pontjodikromo ile karşılaştı.
Müsabakayı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan milli tenisçi, böylece tekler kategorisinde 7. şampiyonluğunu elde etti.
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