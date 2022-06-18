Avusturya kulübü Altach Miroslav Klose ile anlaştı

Avusturya ekibi Altach'ta teknik direktörlüğe Alman Miroslav Klose getirildi.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 10:39
Avusturya kulübü Altach Miroslav Klose ile anlaştı
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Altach Kulübü, Ludovic Magnin'den boşalan teknik direktörlük görevi için Miroslav Klose ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Almanya Milli Takımı (71 gol) ve Dünya Kupası (16 gol) tarihinin en skorer oyuncusu Klose, golcü kimliğiyle futbol dünyasına damga vurmuştu.

Futbolculuk döneminde Kaiserslautern, Werder Bremen, Bayern Münih ve Lazio'da oynayan 44 yaşındaki Klose, 2016'da kariyerini sonlandırmıştı.

İlk teknik direktörlük deneyimini Altach'da yaşayacak Klose, daha önce Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih'te yardımcı antrenörlük yapmıştı.


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