Dinamo Kievli Denis Antyukh: 'Fenerbahçe çok iyi takım'

17 Haziran 2022 Cuma, 21:15

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi Dinamo Kiev'in kanat oyuncusu Denis Antyukh, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulunan genç oyuncu yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe çok iyi bir takım, geçen yaz onlarla yaptığımız dostluk maçını hatırlıyorum. Türkiye Ligi güçlü bir lig. Tüm takımlar iyi seviyede" dedi.

"AKLIMIZ SAVAŞTA'

Futbola odaklanamadıklarını belirten Antyukh, "Aklımız şu anda savaşta. Ülkenin kaderini değiştirmek zor. Elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yıldız oyuncu son olarak, İsviçre'de iki hazırlık maçı yapacaklarını belirterek yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmak istediklerini sözlerine ekledi.

Şampiyonlar Ligi eleme maçlarından ilki 19-20 Temmuz'da; rövanş maçları ise 26-27 Temmuz'da oynanacak. Fenerbahçe ilk maçını deplasmanda oynayacak. İlk maçın savaşın sürdüğü Ukrayna yerine nerede oynanacağı henüz resmi olarak açıklanmadı.

