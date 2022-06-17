Fenerbahçe için yeni iddia: Franck Lassine Traore

17 Haziran 2022 Cuma, 18:12

Lincoln Henrique ve Bruma ile transferlere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe için Fransa'dan sürpriz bir haber geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre; Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertlilerin, Shakhtar Donetsk'te forma giyen Franck Lassina Traore ile ilgilendiği belirtildi.

FENERBAHÇE KİRALAMAK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak transfer etmek istediği aktarıldı.

Geçen sezonu sakat olarak geçiren Burkina Fasolu santrfor için kiralık transferinin iyi bir seçenek olabileceği vurgulanırken, genç futbolcunun sahalara eylül ayında geri döneceği hatırlatıldı.