Avusturya maçı öncesi... Semih Kılıçsoy'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 10:11

Güncelleme: 02.07.2024 - 10:11

A Milli Takım'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, UEFA'nın resmi sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

18 yaşındaki futbolcu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile alt yaş takımlarında beraber oynadıklarını belirtilrken Beşiktaş'tan takım arkadaşı Cenk Tosun'un kendisine her zaman destek olduğu söyledi.

"BANA HER ZAMAN DESTEK OLUYOR"

Semih'in dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu sezona U19 Milli Takımı ile başladım ve şimdi A Milli Takımın bir parçasıyım, bu muhteşem bir şey. 2005 doğumlu oyuncular olarak Arda Güler ve Kenan Yıldız ile U16 ve U17 milli takımlarında birlikte oynadık. Şimdi de EURO 2024'te A Milli Takım ile buradayız. Kendimi sakin, özgüvenli bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. (Cenk Tosun) Kendisiyle Beşiktaş'ta da birlikte oynuyoruz. Bana her zaman destek oluyor ve tecrübelerini paylaşıyor. Onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum."

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda bugün (salı) TSİ 22:00'de Avusturya ile kozlarını paylaşacak.