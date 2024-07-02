Avusturya maçı öncesi... Semih Kılıçsoy'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız sözleri!
EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda genç futbolcu Semih Kılıçsoy, basın mensuplarına görüşlerini aktardı. Semih yaptığı açıklamada, "2005 doğumlu oyuncular olarak Arda Güler ve Kenan Yıldız ile U16 ve U17 milli takımlarında birlikte oynadık. Şimdi de EURO 2024'te A Milli Takım ile buradayız" ifadelerini kullandı.
A Milli Takım'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, UEFA'nın resmi sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
18 yaşındaki futbolcu, Arda Güler ve Kenan Yıldız ile alt yaş takımlarında beraber oynadıklarını belirtilrken Beşiktaş'tan takım arkadaşı Cenk Tosun'un kendisine her zaman destek olduğu söyledi.
"BANA HER ZAMAN DESTEK OLUYOR"
Semih'in dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:
"Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu sezona U19 Milli Takımı ile başladım ve şimdi A Milli Takımın bir parçasıyım, bu muhteşem bir şey. 2005 doğumlu oyuncular olarak Arda Güler ve Kenan Yıldız ile U16 ve U17 milli takımlarında birlikte oynadık. Şimdi de EURO 2024'te A Milli Takım ile buradayız. Kendimi sakin, özgüvenli bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. (Cenk Tosun) Kendisiyle Beşiktaş'ta da birlikte oynuyoruz. Bana her zaman destek oluyor ve tecrübelerini paylaşıyor. Onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum."
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda bugün (salı) TSİ 22:00'de Avusturya ile kozlarını paylaşacak.
Spor Haberleri
- Genç milliden Arda ve Kenan sözleri!
- Haydi Bizim Çocuklar 85 milyon tek yürek!
- Batshuayi'nin eşinden tepki: 'Nereye giderse gitsin...'
- Hollanda'nın rakibi Romanya!
- Türkiye'nin rakibi Avusturya
- Yürüyelim arkadaslar
- Portekiz çeyrek finali penaltılarda aldı!
- Cristiano Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
- Aryna Sabalenka Wimbledon'dan çekildi
- Göztepe'den savunmaya iki takviye
En Çok Okunan Haberler
-
- Türk bayraklarına saldırdılar TIR'ları ateşe verdiler
- Sinan Ateş davasında ilk duruşma sona erdi
- TFF'den Bülent Korkmaz açıklaması!
- 'Sorumlusu muhalefet'
- Murat Kurum bakanlık koltuğuna döndü
- Eylem Tok hakkında kritik karar!
- İl müftüsünden Tanal'a 'Bana ne' yanıtı
- 'AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ünlü spikerle evleniyor'
- Fahrettin Koca'nın görevine son verildi
- Dışişleri'nden Suriye açıklaması