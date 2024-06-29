Avusturya'dan 6-1 mesajı: 'Maçla ilgili çok güzel anılarımız var ama...'
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 son 16 turunda karşılaşacağı Avusturya'da sportif direktör Peter Schöttel, maça dair açıklamalarda bulundu. Peter Schöttel, "Viyana'daki 6-1'lik galibiyet kendi sahamızdaydı ve bir hazırlık maçıydı. Maçla ilgili çok güzel anılarımız var ama Türkler kesinlikle bunu analiz etti" ifadelerini kullandı.
EURO 2024 son 16 turundaki rakibimiz Avusturya'nın Sportif Direktörü Peter Schöttel, Türkiye hakkında ülke basınına değerlendirmelerde bulundu.
Schöttel, Türkiye'ye karşı futbol anlayışlarının nasıl olacağına yönelik de sinyaller verdi:
"Viyana'daki 6-1'lik galibiyet kendi sahamızdaydı ve bir hazırlık maçıydı. Şimdi fiili olarak tarafsız sahada oynanan final turnuvasının son 16'sındayız. Maçla ilgili çok güzel anılarımız var ama Türkler kesinlikle bunu analiz etti. Teknik olarak çok iyi bir takım, çok tutkulu ve çok duygusallar. Ayrıca oynamalarına izin verirseniz çılgına dönebilirler. Çeyrek finale çıkmaya çalışacak çok iyi bir futbol takımı var. Tıpkı bizim gibi. Hakan Çalhanoğlu'nun cezalı duruma düşmesi bizim için avantaj. Çünkü Çalhanoğlu'nun takımda kilit bir rolü var. Ama emin olun bunu en iyi şekilde telafi edecekler. Cezalıların yerine oynayacak olanlar da kendilerini kanıtlamak isteyecek. Favori olsak da olmasak da takımın havası çok iyi. Gerçek şu ki, maç 0-0'da başlıyor ve Türkiye gerçekten iyi bir takıma sahip, ama biz de öyleyiz. Biz iyi iş çıkardık. Şimdi bir sonraki rakibe odaklanıyoruz. İyi olup olmadığımızı bilecek kadar kendimize güveniyoruz. İyi olacağız, iyi bir şansımız var. Çeyrek finalde yine Hollanda'ya karşı oynayabiliriz. Biraz tuhaf ama böyle."
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