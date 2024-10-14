Avusturya'dan Norveç'e 5 gol!
Avusturya, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Norveç'i 5-1 mağlup etti.
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Avusturya, sahasında Norveç ile karşı karşıya geldi. Avusturya, Raiffeisen Arena'daki maçı 5-1'lik skorla kazandı.
Avusturya'ya galibiyeti getiren golleri 8' ve 49'da penaltıdan Marko Arnautovic, 58. dakikada Philipp Lienhart, 62. dakikada Stefan Posch ve 71. dakikada Michael Gregoritsch attı. Norveç'in tek golü 39. dakikada Alexander Sörloth'tan geldi.
PUANLARI EŞİTLEDİ
Bu sonucun ardından Avusturya, grupta 7 puana yükseldi. Norveç, 7 puanda kaldı.
Avusturya, bir sonraki maç haftasında Kazakistan deplasmanına gidecek. Norveç, bu kez Slovenya deplasmanına konuk olacak.
Etiketler: #Avusturya #Norveç #uefa uluslar ligi
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