Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic'in Fenerbahçe'ye önerildiği iddiası

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de forvet transferi merakla beklenirken sarı-lacivertli kulübe, Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic'in önerildiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
20 Ağustos 2022 Cumartesi, 18:11
Avusturyalı futbolcu Marko Arnautovic'in Fenerbahçe'ye önerildiği iddiası
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Fenerbahçe'de transferde 'santrfor' hareketliliği yaşanıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; santrfor transferi için listesinin başında Alexander Sörloth ve Maxi Gomez bulunan Fenerbahçe'ye Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic de önerildi.

KARARI JESUS VERECEK

İddiaya göre Jorge Jesus'a bu öneri iletildi ve yönetim hocanın kararına göre hareket edecek.

GEÇEN SEZON 15 GOL ATTI

Geçen sezon Bologna'da 34 maçta sahaya çıkan Avusturyalı golcü 15 kez fileleri havalandırdı.

Bologna ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor. 


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