AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.04.2024 - 20:29
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon Halkbank
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi final etabı üçüncü maçında Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yapan Halkbank, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu.

Maça iyi başlayan Halkbank karşısında 4-0 geriye düşen Fenerbahçe Parolapara, karşılaşmayı molayla kesti. Etkili oyununu sürdüren başkent ekibi, ilk seti 25-19 kazandı.

Mavi beyazlı ekip, ikinci sette de üstün oyununa devam etti ve ataklarını savunmakta zorlanan Fenerbahçe Parolapara karşısında seti 25-18 alarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Halkbank, servis ve manşet sorunu yaşayan rakibi karşısında bu sette de etkili oldu. Halkbank, 3. seti de 25-19 önde bitirdi.

Başkent ekibi, karşılaşmayı 3-0 kazanarak play-off final serisinde durumu 3-0'a getirdi ve 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamladı.

AXA Sigorta Efeler Ligi final serisinde Fenerbahçe Parolapara'yı 3-0 mağlup eden başkent ekibi, 5 yıl aradan sonra kupayı müzesine götürdü.

Salon: Ankara TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, İlknur Çakar

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Ma'a, Ngapeth, Mert Matic, Nimir, Mirza Lagumdzija (Volkan Döne, İzzet Ünver)

Fenerbahçe Parolapara: Yiğit Gülmezoğlu, Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Ghaziani, Murat Yenipazar (Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Penchev, Caner Dengin, Caner Peksen, Ali Deniz Yılmaz)

Setler: 25-19, 25-18, 25-19

Süre: 69 dakika (25, 22, 22)


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