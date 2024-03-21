Ayasofya Stadyumu nerede? Ayasofya Stadyumu kimin?
UEFA, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Ayasofya Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı. Peki, Ayasofya Stadyumu nerede? Ayasofya Stadyumu kimin?
UEFA, 2023-2024 Konferans Ligi finalinin Ayasofya Stadyumu'nda oynanacak. Bu gelişmenin ardından yurttaşlar Ayasofya Stadyumu'nun nerede olduğunu merak etti. Peki, Ayasofya Stadyumu nerede? Ayasofya Stadyumu kimi
AYASOFYA STADYUMU NEREDE, KİMİN?
Ayasofya Stadyumu, ya da sponsorluk anlaşması gereği OPAP Arena, Atina'da bulunan AEK'nin maçlarını oynadığı 32.500kapasiteli futbol stadyumudur. Atina'nın kuzeybatısında yer alan Nea Filadelfia'dadır. Eski Nikos Goumas Stadyumu'nun bulunduğu yere inşa edilmiştir. Ekim 2022'de kullanıma açılmıştır.
27 Mart 2023 tarihinden beri Yunanistan millî futbol takımı, iç saha maçlarını bu stadyumda oynamaktadır.
29 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak 2024 UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacaktır.
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