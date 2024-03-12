Eflak nerede? Eflak kimin toprağı? Eflak tarihi...

Eflak bölgesi "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisi ile birlikte gündem oldu. Ekran başındaki izleyiciler Eflak'ın nerede olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Eflak nerede? Eflak kimin toprağı? Eflak tarihi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 17:14
Eflak nerede? Eflak kimin toprağı? Eflak tarihi...
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Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin ardından Eflak bölgesinin nerede olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Eflak hakkında araştırmalar başladı. Peki, Eflak nerede? Eflak kimin toprağı? Eflak tarihi...

EFLAK NEREDE?

Eflak veya Ulahya, Romanya'nın tarihî ve coğrafî bölgelerinden biridir. Tuna Nehri'nin kuzeyi ile Güney Karpatlar'ın güneyinin arasında bulunmaktadır. Eflak bazen Munteniya (Büyük Eflak) olarak anılmaktadır.

EFLAK TARİHİ

Osmanlılar Sultan I. Murad'ın Bulgar Çarı İvan Şişman’a yardımı sebebiyle ilk kez 1368 yılında Eflaklılar ile karşılaşılmıştır. Eflak toprakları ilk olarak I. Mehmed devrinde vergiye bağlanmıştır. Osmanlılar buradaki yerel yöneticilere "voyvoda" adını vermiştir.

Osmanlılar zamanında Eflak'ın komşu vilayeti olan Boğdan'ın Prut nehrinin batısında kalan bölümü 1859 yılında Eflak ile birleşerek Romanya'nın çekirdeğini oluşturdu.

1920 yılında da Osmanlılarca Erdel, Avrupalılarca Transilvanya olarak bilinen bugünkü Romanya'nın kuzeybatı kısmı da Romanya'ya katıldı. Tarihteki Boğdan'ın Prut nehrinin doğusunda kalan Besarabya bölgesi ise Rusya'nın (Daha sonraları SSCB) elinde kaldı. Böylece modern Romanya oluşmuş oldu. SSCB'nin elinde kalan Besarabya bölgesi de sonradan Moldova Cumhuriyeti'ni oluşturdu. Rumenler kullandıkları İtalik dil ailesine ait dilleri itibarıyla Roma ve Latin kültünün bir parçası olarak yaşamışlardır. 19. yüzyılda bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Rumen ve Romanya isimlerini almışlardır.


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