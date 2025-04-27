Ayhancan Güven Almanya'da tarihe geçti!

Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilot oldu.

Ayhancan Güven Almanya'da tarihe geçti!
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AA
Yayınlanma: 27.04.2025 - 17:37

Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk pilot oldu.

Oschersleben kentinde, sezonun ilk hafta sonunun 2. yarışında Manthey EMA takımı adına mücadele eden Ayhancan, "pitstop" stratejisiyle elde ettiği avantajı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

GENEL SIRALAMADA İKİNCİ

Yarışı Jules Gounon ikinci sırada tamamlarken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Thomas Preining ise podyumun son basamağında yer aldı.

Şampiyona genel klasmanında ilk yarışın galibi Jordan Pepper 37 puanla liderliğini korurken, Ayhancan Güven, Lucas Auer ve Jules Gounon ile 34 puanla eşit olmasına rağmen yarış galibiyeti sayesinde ikinci sırada yer alıyor.


Etiketler: #Ayhancan Güven #Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası #Almanya

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