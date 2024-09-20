Ayhancan Güven İtalya’da start alıyor

Spor otomobillerin öncüsü Porsche’nin tarihindeki ilk ve tek Türk fabrika pilotu Ayhancan Güven hafta sonu GT World Challenge’ın 8’inci ayağında start alacak. Bu sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası’nda (DTM) Porsche adına yarışan iki pilottan biri olan Ayhancan Güven, ayrıca GT World Challenge’ın ‘Endurance’ serisinde de mücadele ediyor.

Ayhancan Güven İtalya’da start alıyor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2024 - 13:57

GT World Challenge’ın 8’inci yarışı hafta sonu İtalya’daki ünlü Monza Pisti’nde gerçekleşecek. 51 aracın start alacağı ve Monza’da 3 saat sürecek yarışta sırasıyla; Pro, Gold, Silver ve Bronz klasmanda tüm takımlar 3 pilotla mücadele ediyor.

En üst kategori Pro’da yarışacak Ayhancan Güven’in takım arkadaşları ise Dorian Boccolacci ve Kevin Estre olacak.

GT World Challenge’ta bu sezon Porsche’nin yanı sıra Mercedes, Aston Martin, Ferrari, BMW, Lamborghini, Audi,  McLaren ve Ford yer alıyor.


Etiketler: #Ayhancan Güven #Monza #Porsche

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