Milli sporcu Ayhancan Güven platinum lisansın sahibi oldu!

Uluslararası Otomobil Federasyonu, milli otomobil sporcuları Ayhancan Güven ve Salih Yoluç'un lisans kategorilerinin yükseltildiğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 05.10.2023 - 11:49
Milli sporcu Ayhancan Güven platinum lisansın sahibi oldu!
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Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven'in lisansının platinum kategorisine yükseltildiğini duyurdu.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Bu sezon Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası (DTM) ile GT World Challenge Endurans ve Sprint serilerini takip eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, bugün itibarıyla en üst seviye sürücülerin sahibi olduğu platinum lisansa sahip oldu" ifadesine yer verildi.

Ayhancan Güven

SALİH YOLUÇ SILVER KATEGORİSİNDE

Ayrıca Türkiye'yi Avrupa pistlerinde temsil eden Salih Yoluç'un lisansının da silver kategorisine yükseltildiği aktarıldı.

Sezona Asya Le Mans Serisi ile başlayan ve 24 saatlik Le Mans'a da katılan Racing Team Türkiye pilotu Yoluç, Avrupa Le Mans Serisi'nde bitime iki yarış kala Pro-Am kategorisinde liderliğini korurken, genel klasmanda da şampiyonluk şansını sürdürüyor.


Ayhancan Güven Salih Yoluç uluslararası otomobil federasyonu

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