Ayhancan Güven’den zafer

Güven, son tura üçüncü sırada girdi ancak takım arkadaşı Thomas Preining'in ilk virajda pole pozisyonda bulunan Jordan Pepper ile çarpışması sonucu oluşan hatadan faydalanarak podyum en üst basamağına tırmandı.

Porsche 911 GT3 R ile yarışan ve sezona hızlı bir giriş yapan Güven, Oschersleben’de elde ettiği tarihi zaferle DTM’de yarış kazanan ilk Türk pilot olmuştu. Daha sonra Hollanda’nın Zandvoort pistinde bir zafer daha elde eden Red Bull sporcusu, Sachsenring’deki galibiyetiyle sezonun üçüncü liderliğine ulaşmış oldu.