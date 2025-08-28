Ayhancan Güven, Nürburgring 3 saat yarışında

GT World Challenge serisinin 8. ayağı olan Nürburgring yarışı bu hafta sonu koşulacak. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Alman pilot Laurin Heinrich ve Avusturyalı pilot Klaus Bachler ile birlikte 22 numaralı Schumacher CLRT aracıyla zafer için piste çıkacak.

Motor sporlarının en prestijli pistlerinden biri olarak kabul edilen Nürburgring, 5,1 kilometrelik GP pisti ve zorlu virajlarıyla pilotlara hem teknik hem de fiziksel anlamda ciddi bir sınav sunuyor. GT World Challenge Europe’un takvimindeki kritik duraklardan biri olan Nürburgring yarışı, takımların şampiyona puanları açısından da büyük önem taşıyor.

GT World Challenge Europe yarışı kapsamında cumartesi günü (30 Ağustos 2025) antrenman turları TSİ 10.15’te, pre-qualifying ise 15.30’da yapılacak. Pazar günü (31 Ağustos 2025) sıralama turları TSİ 10.00’da, 3 saatlik yarış ise 16.00’da başlayacak.

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, geçen aylarda koşulan Nürburgring 24 Saat yarışını, takım arkadaşı Kévin Estre’nin neden olduğu temas sonucu aldığı 100 saniyelik ceza nedeniyle ikinci sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı. Dayanıklılık yarışlarının yanı sıra Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezona Oschersleben’de elde ettiği tarihi zaferle başlayan ve DTM’de yarış kazanan ilk Türk pilot unvanını alan Ayhancan Güven, Hollanda’nın Zandvoort pistindeki galibiyetinin ardından geçtiğimiz hafta Sachsenring’deki çifte zaferiyle iddiasını bir kez daha kanıtlamıştı.