Aykut Kocaman çalıştırmak istediği iki takımı açıkladı!

Teknik direktör Aykut Kocaman, gündeme dair A Spor'da açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kadar yatırımın, verilen önemin karşılığında 24 sene Dünya Kupası'na gidememek, uzun bir süre. Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası finallerinde Türkiye'nin tesadüfen olmaması lazım! Hep oralarda olmamız lazım. Olmadığımız zaman tesadüf olmalı."

"KOSOVA'DA DUYGUSAL PATLAMA OLABİLİR"

"Perşembe gününden itibaren Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. İki takımın da olumlu ve olumsuz özellikleri söylendi. Daha eklenecek bir şey yok. Daha etkileyici ne olabilir diye düşündüğümde, o gün duyguları yönetmek olacak. Antrenörlüğün de sırrı bu. Dünya Kupası da bir kaç ay sonra başlayacak, duygular öne çıkacak."

"Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar... Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup."

"MONTELLA'NIN HAKKINI TESLİM ETMEK LAZIM"

"Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu var. Hakkını teslim etmek lazım. Vincenzo Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zikzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor."

"A Milli Takım'ı izlerken, canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an A Milli Takım'ı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. İyi yönetiyor bence."

"BURAK YILMAZ MI? AYKUT KOCAMAN MI?"

"Burak Yılmaz mı, ben mi? Vincenzo Montella, beni tercih eder gibi. Aslında şaka yaptım burada (gülerek). Burak Yılmaz'a takılmak için söyledim."

"Burak Yılmaz'ın kariyeri benim çok çok üstümde. Bunu söylerken de vazgeçtim. Öndeki oyunculardan baskı istiyor Montella. Bu yüzden biraz önceki şakamı geri alıyorum. Maçlarda dolaşan, adam eksiltebilen, kenara gelebilen forvet arıyor."

ÇALIŞTIRMAK İSTEDİĞİ İKİ TAKIM

-"Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz?"

Aykut Kocaman: "Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı.

Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim.

Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da A Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim."