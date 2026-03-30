Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Bizi kışkırtmaya çalışanlar var'

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde salı günü Kosova ile karşılaşacak. Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kritik maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Kosovalı muhabir: “20 sene önce 'Çek bir Letonya' diye manşet atılmıştı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun geçenlerde buna benzer şekilde, 'Kosova, Romanya ve Slovakya'yı yenemezsek Dünya Kupası'na gitmeyelim' dedi. Bu sizin üzerinizde bir baskı oluşturuyor mu?”

Hakan Çalhanoğlu: "Herkesin bakış açısı farklıdır. Ben futbolcu gözüyle bakıyorum. Hiçbir zaman bir rakibi küçümsemedim. Başkanın bakış açısı farklıdır."

"BİZİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

"Kaptan olarak tek hedefim ve isteğim 2002'de oynamış olan ağabeylerimi aramızda görmek istiyorum. Tugay ağabey, Yıldıray ağabey, Alpay ağabey, İlhan ağabey, Bülent ağabey... Onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum. Biz bir olursak daha iyi bir tablo ortaya çıkar diye düşünüyorum. İnşallah sesim duyulursa onları aramızda görmek istiyorum. Çünkü bizim onların tecrübesine ihtiyacımız var. Güzel bir tablo olur diye düşünüyorum."

"Takımın motivasyonu yerinde. Bazen kışkırtmaya çalışanlar oluyor ama hiçbir zaman öyle olmadı. Bizim şu an tek amacımız Dünya Kupası'na gitmek. Zaten birbirimize sevgiyle yaklaşıyoruz. Bizi kopartmaya çalışanlar bunu hiçbir zaman başaramayacaklar."

"BU BENİM KARİYER MAÇIM"

"Bu benim kariyer maçım. Ben Milli Takım'ı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum. Çok çalıştık, çok uğraştık. Tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Son bir maçımız kaldı. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ülke olarak inşallah başarırız. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah yarın başaracağız.”

"Almanya'da doğrum ve yetiştim. Kulüplerime teşekkür ederim, onlar sayesinde Hakan Çalhanoğlu oldum. Herkesin görüşüne saygım var ama kalbinizin sesini dinleyin. Türk gurbetçiler inşallah Türkiye'yi seçer. Benden sonra Kenan, Orkun, Can geldi. 80 milyonuz ve yetenekli oyuncularımız var. İnşallah bu daha da gelişir ve öyle devam eder."