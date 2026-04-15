Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe iddiası: 'Bu dönem bitecek ve...'

15.04.2026 14:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı-lacivertli kulübün geleceği hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kocaman, kulübün geleceğine dair oldukça iddialı ifadeler kullanarak, önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin yeniden bir dominasyon kuracağını savundu.

"FENERBAHÇE'NİN DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

Uzun yıllardır yaşanan şampiyonluk hasretinin biteceğini söyleyen Aykut Kocaman, "Bu dönem bitecek ve Fenerbahçe'nin dönemi başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl şu anın tam tersi, Fenerbahçe'nin dönemi olacak" dedi.

Kocaman, ayrıca, "Yaşı genç olanlar bir yere yazsın. İnşallah yaşarsak biz de göreceğiz. Çünkü bu büyüklük kolay elde edilmedi" diye konuştu.

İlgili Konular: #fenerbahçe #süper lig #aykut kocaman

İlgili Haberler

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'dan şampiyonluk mesajı! Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kırıkkale'deki spor salonunun açılışında konuşma yaptı. Saran, "Ben bir Kırıkkaleli ve Fenerbahçeli olarak üzerime düşeni yapıyorum. İnşallah bu sene şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor maçı öncesi Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi! Süper Lig'in 30. haftasında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz gelişmesi! Sakatlandığı açıklanmıştı... Süper Lig ekibi Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ameliyat edildiğini duyurdu.