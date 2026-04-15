Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz gelişmesi! Sakatlandığı açıklanmıştı...

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın ameliyat olduğunu duyurdu.
Sakatlığı sonrası ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.
23 MAÇTA 4 GOLE KATKI
Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta süre bulan Kartal Kayra Yılmaz, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.
Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanması planlanmıştır."