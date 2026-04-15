Beşiktaş'ta Kartal Kayra Yılmaz gelişmesi! Sakatlandığı açıklanmıştı...

15.04.2026 13:59:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın ameliyat edildiğini duyurdu.

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Kartal Kayra Yılmaz'ın ameliyat olduğunu duyurdu.

Sakatlığı sonrası ameliyat olan 25 yaşındaki futbolcunun sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

23 MAÇTA 4 GOLE KATKI

Beşiktaş'ta bu sezon 23 maçta süre bulan Kartal Kayra Yılmaz, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbolcumuz Kartal Kayra Yılmaz, geçirdiği ayak bileği yaralanması sonrası planlanan cerrahi tedavi programı kapsamında Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından ameliyat edildi.

Artroskopik kollateral bağ rekonstrüksiyonu uygulanan futbolcumuzun sağlık durumu iyi olup sürecin devamında rehabilitasyon çalışmalarına başlanması planlanmıştır."

İstanbul’da Ata Koşusu: Beşiktaş ve Ataşehir’de yollar kapanıyor
İstanbul’da Ata Koşusu: Beşiktaş ve Ataşehir’de yollar kapanıyor İstanbul'da, Beşiktaş'ta düzenlenecek Yol Yarışması ve Ataşehir'de gerçekleştirilecek Ata Koşusu nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber...
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Kartal Kayra Yılmaz'dan kötü haber... Süper Lig ekibi Beşiktaş, 25 yaşındaki futbolcusu Kartal Kayra Yılmaz'ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş ve Kosova itirafı: 'Bunu burada açıklayayım'
Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu'ndan Beşiktaş ve Kosova itirafı: 'Bunu burada açıklayayım' Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli takımın resmi YouTube kanalına konuştu. Kerem Aktürkoğlu, Kosova ve Beşiktaş maçlarına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.