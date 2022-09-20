Aykut Kocaman'a sürpriz teklif!

20 Eylül 2022 Salı, 15:01

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da kötü gidişatın ardından Bayram Bektaş'la yollar ayrıldı. Başkan Yüksek Yıldırım kısa süre önce bazı kararlar alırken Futbol gelişim direktörü Batu Kaplan ve oyuncu izleme komitesinden birkaç kişi ile yollar ayrılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada yeni icra kurulunun Yüksel Yıldırım'a bağlı olarak futbol kulübünün sevk ve idaresini yürüteceği ifade edildi.

Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Samsunspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda futbol kulübümüzün sevk ve idaresi Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Yıldırım'a bağlı olarak, Başkanvekili Veysel Bilen, Genel Müdür Soner Soykan ve Suat Çakır'dan oluşan icra kurulu tarafından yürütülecektir. İcra kurulumuza görevlerinde başarılar diler, yeni oluşumun camiamızın beklentilerine cevap vereceğine olan inancımızı yineleriz" ifadeleri kullanıldı.

AYKUT KOCAMAN'A TEKLİF

Hürriyet'in haberine göre, Samsunspor'da yönetim Aykut Kocaman'la temas kurarak 'Gel takımı şampiyon yap hocam' dedi.

TFF 1. Lig'i şampiyon bitirmek hedefiyle yola çıkan Karadeniz ekibinin teklifini geri çeviren usta teknik adam, bu sezon takım çalıştırmak istemediğini yönetime iletti. Kocaman, daha önce gelen teklifleri de aynı sebeple reddettmişti.

Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotayı diğer adaylara çevirdi.