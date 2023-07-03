Aykut Kocaman'dan '3 Temmuz' sözleri

Yayınlanma: 03.07.2023 - 22:34

Güncelleme: 03.07.2023 - 22:34

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, "3 Temmuz'un Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

"BAYRAĞI DİMDİK HAVADA TUTTUK"

Kocaman, "Sen Bizim Kocaman Gururumuzsun" tezahüratları ve alkışlarla sahneye çıktı. Kocaman, Fenerbahçe'nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğunu ifade ederek, "Ülkede pek çok şeyi değiştiren hale geldi. Çok güçlü bir örgütün ilk itiraz duvarıdır. Çok kapsamlı bir yer. Büyük bir şok tabii ki. Hemen kulübe gittim ne olduğunu anlamaya alıştık. Takımı topladık ve Topuk Yaylası'na gittik, basın toplantısıyla beraber durumun öyle olmadığını anlatmamız gerekiyordu. Hayatımızın en güzel günlerinden biridir Fenerbahçelilerin Topuk Yaylası'na gelişi, Cadde'ye inişi ve isyanı başlatmaları. Antrenmanlar başladıktan sonra hazırlık maçları da dahil bütün maçları kazanmak olarak oynadık. Ligin 14'ncü haftasına kadar mayınlı tarlada Galatasaray maçına kadar ve sonrasında sezonun sonuna kadar bayrağı dimdik havada tuttuk" diye konuştu.

"GÖRDÜĞÜM EN OLAĞANÜSTÜ ANLARDI"

12 Mayıs 2012 tarihinde Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olaylar hakkında da konuşan Aykut Kocaman, "Öyle bir durum ki bir taraftan olağanüstü bir sezon yaşadık. Her hafta puan kesikleri. Kadro zaten zayıflamıştı. Biz süreçte mayın tarlasında savaşmaya çalıştık. Özellikle ana amacımız bu maça gelirken Galatasaray ile en fazla 6 puan olsundu. Bunu yakalarsak Play-Off'ta bizim elimizde olacağını ve şampiyon olacağımızı düşünüyorduk. O günkü maçın 5-10 dakikasındaki olaylar bütün sezonu anlatıyordu. Bütün yönetim kurulunun, taraftarların şampiyonluğun kaybedilmesinden sonrasındaki buruklukla, lanet sezonun bitmesiyle belki de başının önüne eğilmediği anlar benim gördüğüm en olağanüstü anlardı" dedi.