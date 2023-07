Aziz Yıldırım'dan '3 Temmuz' açıklaması

Yayınlanma: 03.07.2023 - 22:07

Güncelleme: 03.07.2023 - 22:07

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, "3 Temmuz'un Dünü, Bugünü, Yarını" başlıklı panelde açıklamalarda bulundu.

"ATATÜRK’ÜN KURDUĞU BU CUMHURİYETİ ORTADAN KALDIRMAKTI AMAÇ"

3 Temmuz’un herkesin hayatında yaşadığı sürece yer edeceğini belirten Aziz Yıldırım, şunları kaydetti:

“Fenerbahçe’nin üzerine oynanan oyun şike davası değil. Fenerbahçe’nin üzerine oynanan oyun Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerine oynana oyunun parçasıdır. Balyoz, Ergenekon davalarının içinde yok edilmeye çalışan askerlik kurumu, vesayet anlatımı ile birlikte kamuoyunda hepimiz inandırıldık. Asker hep ihtilal yapardı ama sonunda bir yere geldik. Asker ihtilal yapmıyor sivil insanlar yapıyor. MİT Müsteşarı, Amerikan büyükelçisi, bizim büyük işadamımız devletin izni altında komünizmle mücadele altında dernek kurdurlar. O dernek evrim gerçekleştirdi ve FETÖ oldu. Nereye geldik askerleri yok ettik, yargıyı ele geçirdik. Şike davası olarak bu davayı görürseniz yanılırsınız. Bu dava Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etme ve yerine yeni bir Cumhuriyet kurma. Adı ne olacak İslam veya bir başka. Atatürk’ün kurduğu bu Cumhuriyeti ortadan kaldırmaktı amaç. Devletin kurumlarını da ele geçirdiler. Ne oldu kripto olarak hala bazıları uykuda. Tehlike hala devam ediyor, bütün partilerin içinde FETÖ hala devam ediyor. Fenerbahçe ne yaptı, direnişin ateşini yakan Fenerbahçe’nin ta kendisidir, ben değilim. O ateşi sizlerle beraber yaktık. Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşamasını sağladık. Fenerbahçe kendisine yapılan haksızlıktan dolayı sokağa çıktı. Ankara’ya Atatürk’e gittik, şikayet ettik. Sadece biz de gitmedik, Galatasaraylı Beşiktaşlı, Bursasporlu Eskişehirsporlusu da geldi. O zaman iktidardaki parti ile bunlar iç içeydi ne oldu FETÖ orada kendi istediklerini 160 insana kazık attı. Orada olayları organize eden kişileri bir şekilde tehdit ettiler. Geldik 3 Temmuz. Askeri halletti… Öyle şekilde halletiler ki aileler inandı. Eşler inandı boşandılar. Sonra ne oldu? Emniyet, savcı hakim kendi ellerindeyken askeriyeyi de ezdiler."

“FENERBAHÇE’YE ÇATTIKLARI İÇİN PİŞMAN OLDULAR”

Fenerbahçe’nin her yerde mücadele ettiğini dile getiren Aziz Yıldırım, “Pişman oldular Fenerbahçe’ye çattıkları için. 12 Şubat’ta Silivri’de ‘ne şikesi, memleket elden gidiyor’ derken inanarak söyledim. İktidarın altı tamamen boşalmıştı, FETÖ’ydü. ‘Başkanlığı bırak eve git’ diyenler oldu. Millet izin alıp görüşmeye gelemiyordu, onlar odaya geliyordu. Biz bıraksaydık sizin gücünüzü arkamıza alamazdık. 7 Şubat oldu MİT Müsteşarını alacaklardı sonra sıra Başbakan’a geliyordu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni bir dönem başlangıcı olacaktı. 17-25 Aralık sonrasında dershaneler olayı ve iktidar da Fenerbahçe gibi FETÖ ile mücadeleye başladı. Bunların son çıkış noktası 15 Temmuz’du. Fakat o zaman da başarısız olunca Cumhurbaşkanı tarafından yapılan çağrı ile millet sokağa döküldü. Ankara’ya davet ettiler Kulüpler Birliği’ne orada ‘Herkesin Fenerbahçe Spor Kulübüne ve onun insanlarına teşekkür borcu var’ dedim. FETÖ’nün amacı Fenerbahçe’yi değil Türkiye Cumhuriyetini ele geçirmekti. Allah yukarıda ve büyük, 15 Temmuz’da elleri ayaklarına dolaştı da hepimiz yaşıyoruz. Bugün bütün tarikatların içindeler, onların içine attılar kendilerini. Her yerde varlar ve güçlüler bilin. Onlarla mücadeleyi kesmemek gerekiyor 5 sene önce söyledim bugün hepsini yaşadık gördük. Fenerbahçe parçalanmasın bölünmesin. Benim şahsımın Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncesi yok. Ama ‘görev düşerse kulübün kapısında bekçi olurum’ diyen adam her zaman hazırdır” dedi.

“MANEVİ HAKLARIMIZI KİMSE ÖDEYEMEZ AMA MADDİ HAKLARIMIZI ÖDERLER”

Aziz Yıldırım 1 sene hapis yattığını hatırlatarak, “1 sene yattık tamam ama insanlar üzüldü. Mehmet Berk’e ‘100 senelik bir çınara seni üye yaptım. Sizin derdiniz benleyse bunu benle hallederdiniz. Niye böyle yaptınız. Ben Fenerbahçeliyim’ dedim. Fenerbahçe olarak parçalanmayın bölünmeyin. Kulübümüzün çatısı altında her türlü insan var. Düşünceler aynı olmayabilir ama üst kimlikte Fenerbahçe var. Kötü günler geliyor bakın. Onlar iktidarla kava etmiyor, kavga edilmez. Biz ettik ama FETÖ ile ettik. Belli bir noktasından sonra FETÖ’den ayrıldılar zaten. Manevi haklarımızı kimse ödeyemez ama maddi haklarımızı öderler. Ben gelir devletle konuşurum. Fenerbahçe mağdur edildi. Mahkemede tekrar mağdur olacak. Mahkemeye gitmeyiz, devletle anlaşacağız oturup konuşacağız başka türlü olmaz” şeklinde konuştu.