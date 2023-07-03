Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Trabzonspor, 3 Temmuz'un yıldönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz'un 12. yıl dönümünde paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu!Biz emeğin ve mücadelenin simgesi olurken dünyanın dört bir yanında kabul edilen bir gerçek vardı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"
Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu!#SeneHep2011 pic.twitter.com/UduIq8aV9F— Trabzonspor (@Trabzonspor) July 2, 2023
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