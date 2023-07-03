Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor, 3 Temmuz'un yıldönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 07:38
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Abone Ol google-news

Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz'un 12. yıl dönümünde paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu!Biz emeğin ve mücadelenin simgesi olurken dünyanın dört bir yanında kabul edilen bir gerçek vardı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"

 


3 temmuz trabzonspor fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe'den

Fenerbahçe'den "3 Temmuz" açıklaması
Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattı

Trabzonspor, Onuralp Çevikkan'ı kadrosuna kattı
Mislav Orsic resmen Trabzonspor'da!

Mislav Orsic resmen Trabzonspor'da!

En Çok Okunan Haberler