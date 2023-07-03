Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 07:38

Güncelleme: 03.07.2023 - 07:38

Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz'un 12. yıl dönümünde paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu!Biz emeğin ve mücadelenin simgesi olurken dünyanın dört bir yanında kabul edilen bir gerçek vardı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"