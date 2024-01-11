Aykut Kocaman'dan Konyaspor açıklaması: Teknik direktörlük iddialarına cevap verdi!
Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yolların ayrılmasının ardından gündeme gelen Aykut Kocaman iddialara cevap verdi.
Konyaspor'un Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olmasının ardından Hakan keleş ile yollar ayrıldı.
Yeşil beyazlı kulüpte Keleş sonrası gündeme Aykut Kocaman geldi. Bunun ardından Deneyimli teknik adamdan cevap geldi.
Play Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Konyaspor yönetiminin teveccühüne teşekkür ederim ancak benim için her zaman çok farklı bir yeri olan Konyaspor da dahil olmak üzere, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor, İstanbulspor, Malatyaspor ve Başakşehir gibi takımları çalıştıran Aykut Kocaman, 2021'den bu yana takım çalıştırmadı.
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