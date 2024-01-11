Konyaspor ayrılığı resmen açıkladı!

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:22

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:22

Konyaspor'da Hakan Keleş dönemi sona erdi.

Kulüpten, "Teşekkürler Hakan Keleş" başlığıyla yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Hakan Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Hakan Keleş, dün oynanan Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

KONYASPOR'DA 2 ADAY

Konyaspor'da teknik direktörlük görevi için 2 aday bulunuyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre, Aykut Kocaman ve Ömer Erdoğan, Konyaspor'un teknik direktör listesinde yer alıyor.