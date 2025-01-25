Aykut Kocaman'dan yıllar sonra itiraf: 'Beni çok kırdı'
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile ilgili bir itirafta bulundu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, MertolTV YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Kocaman'ın Ali Koç itirafı dikkat çekti. Deneyimli teknik direktörün ifadeleri şöyle:
"Ali Koç'un beni ima ederek isim vermedi ama veri hırsızlığını ima ederek benim antrenör arkadaşlarımın, teknik direktörü göndererek bana yer açmak istedikleri ve benzeri şeyleri ima ederek konuşması beni çok kırdı.
Benim gibi birisini böyle suçlaması, suçlayabiliyor olması hele o seviyedeki birisinin hakikaten çok incitici, kırıcıydı."
FENERBAHÇE İLE 4 KUPA
2018'de görevinden ayrılan Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile teknik direktör olarak 1 kez Süper Lig, 1 kez Süper Kupa ve 2 kez de Türkiye Kupası'nda şampiyonluk yaşadı.
Etiketler: #aykut kocaman #fenerbahçe #Ali Koç
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