Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, basın mensuplarına konuştu. Sarı-lacivertli takımın Süper Kupa kararı hakkında görüşlerini aktaran Kocaman, "Esas tepki; ligde kalan maçlarını kazanıp, şampiyon olmak. Bu kadar" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 16:05
Aykut Kocaman'dan Süper Kupa açıklaması: 'Esas tepki...'
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, Play Spor YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman, sarı-lacivertli takımın Süper Kupa'ya U19 takımı ile çıkma kararı hakkında, "Esas tepki; ligde kalan maçlarını kazanıp, şampiyon olmak. Bu kadar" dedi.

"LİGE BAŞLADIĞI ENERJİSİNİ YAKALARSA..."

Fenerbahçe'nin, Süper Kupa'da Galatasaray ile oynayacağı maç için de konuşan Kocaman, "Süper Kupa için, ne olursa olsun Galatasaray'ı yenecek gücün var. Çıkıp Galatasaray'ı yenmek ve Süper Kupa'yı müzemize getirmek" sözlerini sarf etti.

59 yaşındaki teknik direktör, Fenerbahçe'nin, Konferans Ligi şansı için, "Fenerbahçe, lige başladığı enerjisini yakalarsa, Konferans Ligi'nde final oynamasının uzak olmadığını, ligi kazanmasının uzak olmadığını düşünüyorum. En büyük tepki, Ali Koç'un hemen, direkt olarak gücü futbol takımına yansıtıp, rüzgarı arkalarına alarak, "Galatasaray'ı, Galatasaray stadında yenecek güce sahibiz" diyerek ligi kazanmak. En büyük tepki bu, bugünkü şartlar yapılacak en büyük tepki bu" diye konuştu.


aykut kocaman haberleri fenerbahçe haberleri Süper Kupa haberleri Fenerbahçe U19 haberleri

İlgili Haberler

Süper Kupa öncesi Fenerbahçe 1-0'dan maçı çevirdi!

Süper Kupa öncesi Fenerbahçe 1-0'dan maçı çevirdi!
Olympiakos maçı öncesi... Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!

Olympiakos maçı öncesi... Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!
Eski hakem yorumladı... Fenerbahçe, Süper Kupa'da 6 kişi kalırsa ne olacak?

Eski hakem yorumladı... Fenerbahçe, Süper Kupa'da 6 kişi kalırsa ne olacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Milli okçu Hazal Burun'un dünya rekoru kabul edildi

Milli okçu Hazal Burun'un dünya rekoru kabul edildi
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı

Reyting sınavını geçemedi: Bir dizi için daha final kararı
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu
Edirne'de zorlu mesai başlıyor: Mayısta ekilecek, eylül ayında hasat edilecek...

Edirne'de zorlu mesai başlıyor: Mayısta ekilecek, eylül ayında hasat edilecek...
Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 8 Nisan 2024 Pazartesi Balık burcu yorumu
Veliler isyanda: Yönetici atama yetkisi valiliklere bırakılan proje okullarında belirsizlik ve kaos büyüyor

Veliler isyanda: Yönetici atama yetkisi valiliklere bırakılan proje okullarında belirsizlik ve kaos büyüyor
Korkunç olay: Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastaneye kaldırıldı!

Korkunç olay: Şizofreni hastası etrafa ateş açtı, 4 polis hastaneye kaldırıldı!