Aykut Kocaman'dan Jose Mourinho sözleri: 'Fenerbahçeli olduklarını düşünenler...'
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli takımında hocasu Jose Mourinho’ya destek verilmesi gerektiğini söyledi.
Playspor Youtube kanalına konuşan Kocaman'ın açıklamaları şöyle:
"Başka takım taraftarlarının bir takım mecraları kullanarak Mourinho’nun çalışma ömrünü kısaltacak hamleler yapmalarını anlayabiliyorum. Bu rekabetin "çirkinleşmediği sürece" evrelerinden bir tanesidir."
'ÖZELLİKLE FENERBAHÇELİLERİN...'
"Ama özellikle Fenerbahçelilerin, gerçekten Fenerbahçeli olduklarını düşünenlerin bunun bir süreç olduğunu, çok yetkin bir antrenöre sahip olduklarını, bu yetkin antrenörün de özellikle ana hedefe giderken adımlama metoduyla gittiğini unutmaması gerekiyor."
'HATALARI DÜZELTE DÜZELTE GİDECEKTİR'
"Hatalar yapacak tabii ki ama o hataları düzelte düzelte gidecektir. Bu insanlar bu seviyelere boşuna gelmiyorlar. Hiçbirimizin olmadığı gibi hatasız değiller."
'BİR SÜRÜ HATA YAPACAK'
"Teknik direktörlük kariyerinde bir süre evrelerden geçerek bugüne geldi. Dolayısıyla ülkeyi, ülke futbolunu tanırken dinamiklerini anlamaya çalışırken bir sürü hata yapacak ama esas yeteneği bu hataları kısa zamanda düzeltmesiyle orantılı."
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