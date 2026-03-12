Oynamak istediği takımı açıkladı: Zaniolo, Galatasaray defterini kapattı!

Kariyerini ülkesi İtalya'nın Udinese takımında sürdüren Nicolo Zaniolo, eski teknik direktörü Jose Mourinho, milli takım hedefi ve kariyer planları hakkında konuştu.

La Gazetta della Sport'a verdiği röportajda Zaniolo, yeniden İtalya Milli Takım kadrosunda yer almak istediğini söyledi. Zaniolo açıklamasında, "İtalya Milli Takım forması bir hayal, elimden gelen her şeyi yapıyorum. Gattuso beni çağırırsa çok sevinirim, ama çağırmazsa bunun için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

MOURINHO SÖZLERİ

Roma'da birlikte çalıştığı Jose Mourinho hakkında konuşan İtalyan futbolcu, "Maestro. Hem saha içinde hem de saha dışında her şeyi mükemmel yönetiyor. Ve çok rahat bir insan. Bunu hissedebiliyorum" açıklamasında bulundu.

"BURADA KALMAK İSTİYORUM"

Udinese'de kiralık olarak forma giyen Nicolo Zaniolo, sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray'a geri dönecek.

26 yaşındaki oyuncu, kariyerine Udinese'de devam etmek istediğini belirterek, "Galatasaray'da harika zaman geçirdim ve Fenerbahçe'ye karşı derbide iki gol attım, bu da şampiyonluğa giden yolda önemli bir rol oynadı. Ama şimdi aklımdan başka bir şey geçmiyor, sadece burada kalmak istiyorum. Kendimi güvende, değerli ve bir projenin parçası olarak hissediyorum" dedi.

Bu sezon Udinese'de 26 maça çıkan Zaniolo 6 gol ve 4 asist kaydetti.