Ayrılacağı ileri sürülmüştü: Adana Demirspor'dan Patrick Kluivert iddialarına yanıt!

Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:34

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:34

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.

DHA'nın haberine göre; Adana ekibinin Kluivert ile yollarını ayıracağı ve ligin 15. haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkacağı iddia edildi.

BURAK YILMAZ İDDİASI

Kluivert ile ayrılık iddiasının ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü.

Murat Sancak

MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA

Adana Demirspor'da teknik direktör konusunda çıkan haberlerin ardından başkan Murat Sancak'tan paylaşım geldi.

Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Murat Sancak'ın bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması da dikkat çekti.