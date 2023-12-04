Ayrılacağı ileri sürülmüştü: Adana Demirspor'dan Patrick Kluivert iddialarına yanıt!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hollandalı teknik direktör Patrick Kluivert'ın takımdan ayrılacağı iddiaları hakkında açıklama yaptı.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Patrick Kluivert ile yolların ayrılacağı öne sürüldü.
DHA'nın haberine göre; Adana ekibinin Kluivert ile yollarını ayıracağı ve ligin 15. haftasında Galatasaray maçına yardımcı antrenör Serkan Damla ile çıkacağı iddia edildi.
BURAK YILMAZ İDDİASI
Kluivert ile ayrılık iddiasının ardından İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Akdeniz ekibinin Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz ile sözleşme imzalayacağını öne sürdü.
Murat Sancak
MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA
Adana Demirspor'da teknik direktör konusunda çıkan haberlerin ardından başkan Murat Sancak'tan paylaşım geldi.
Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yalan haberler havada uçuşmaya başladı" ifadelerini kullandı.
Murat Sancak'ın bu paylaşımında gülücük emojisi kullanması da dikkat çekti.
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