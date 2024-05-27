Ayrılık resmen açıklandı: Galatasaray'a geri dönüyor!
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Leo Dubois ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 6-2'lik Adana Demirspor galibiyetiyle tamamlayan ve 4. sırada yer alarak UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Başakşehir'de, Leo Dubois ile yollar ayrıldı.
Turuncu lacivertli takım, Dubois'yı sezon başında kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Başakşehir, sözleşmesi sona eren Fransız sağ bekin ayrılığıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:
"Turuncu-lacivertli formamız altında sezon başından bu yana başarıyla oynayan Leo Dubois'in kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Fransız futbolcuya kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."
31 MAÇTA 1 GOL, 7 ASİST
Leo Dubois, Başakşehir formasıyla 31 maça çıktı ve takımına 1 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.
GALATASARAY'A DÖNDÜ
Galatasaray'a geri dönen 29 yaşındaki futbolcunun, sarı kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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