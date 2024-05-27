Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü: İşte tüm kırılma anları!

TÜRKİYE KUPASI VE AVRUPA LİGİ'NE VEDA

Fenerbahçe'den Süper Lig'de liderlik koltuğunu alan Galatasaray, şubat ayında hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'ne havlu attı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e Avrupa Ligi'nde ise Sparta Prag'a elendi. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Galatasaray tüm konsantrasyonunu lige verdi ve galibiyet serisine yeni maçlar eklemeyi tüm hızıyla sürdürdü.