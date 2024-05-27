Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü: İşte tüm kırılma anları!
Süper Lig'de Galatasaray, 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Tarihi sezonda Fenerbahçe ile son haftaya kadar kıyasıya bir yarış veren Galatasaray, uzun yıllar unutulmayacak bir şampiyonluk öyküsü yazdı.
GALATASARAY SEZONU ERKEN AÇTI
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, 2023-2024 sezonunu bu şampiyonluktan yaklaşık 3 hafta sonra Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Zalgiris ile oynadığı karşılaşmayla açtı. Galatasaray, Zalgiris ile 25 Temmuz'da karşılaşırken Şampiyonlar Ligi ön elemesinde sırasıyla Olimpija Ljubljana ve Molde'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldı.
SÜPER LİG'E 1 PUANLI BAŞLANGIÇ
12 Ağustos'ta oynadığı Kayserispor maçıyla sezonu açan Galatasaray, karşılaşmadan golsüz beraberlikle ayrılırken devamındaki 10 maçlık süreçte galibiyet serisi yakaladı ve 11 hafta 31 puan topladı.
MANCHESTER UNITED ZAFERİ
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United, Bayer Münih ve Kopenhag ile aynı grupta yer aldı. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup ederek gündeme oturdu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ DEFTERİ KAPANDI
Şampiyonlar Ligi grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.
İLK YENİLGİ HATAY
Galatasaray, Süper Lig'de ilk mağlubiyetini ise 11 Kasım'da Hatayspor ile Mersin'de oynadığı karşılaşmada aldı. Sarı-kırmızılılar sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
DERBİ ÖNCESİ SERİ
Hatayspor mağlubiyetinin ardından Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, derbide Fenerbahçe'ye konuk oldu. Derbi iki takım adına da oyun anlamında büyük hayal kırıklığı yaratırken golsüz eşitlikle sona erdi.
SÜPER KUPA KRİZİ
Süper Lig'deki derbinin ardından ise gözler Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa'ya çevrildi. Suudi Arabistan'daki organizasyonda büyük kriz çıkarken iki takım da sahaya çıkmayı reddetti ve kupa maçı ertelendi.
TARİHİ GALİBİYET SERİSİ BAŞLIYOR
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında ise deplasmanda Sivasspor'a takıldı. 1-1 biten karşılaşmanın ardından puan cetvelinde Fenerbahçe'nin gerisine düşen Galatasaray'ın bu haftadan sonra tarihi galibiyet serisi başladı.
REKOR SATIŞ
Galatasaray ara transfer döneminde Şampiyonlar Ligi gruplarında rakibi olan Bayern Münih'e rekor bir satış gerçekleştirdi. Sacha Boey, 30 milyon Euro artı bonuslarla Alman devine transfer oldu.
ARA TRANSFERDE TAKIMA KATILANLAR
Ara transfer döneminde Galatasaray Angelino ve Cedric Bakambu ile yolları ayırdı. Sarı-kırmızılılar kadrosunu ise Serge Aurier, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius ile güçlendirdi. Sezon başında Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu ise yeniden takıma katıldı.
GALATASARAY LİDERLİĞE OTURDU
Galatasaray yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisiyle birlikte 25. haftada Süper Lig'de liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den aldı ve 64 puanlı rakibinin 2 puan üzerine çıktı.
TÜRKİYE KUPASI VE AVRUPA LİGİ'NE VEDA
Fenerbahçe'den Süper Lig'de liderlik koltuğunu alan Galatasaray, şubat ayında hem Türkiye Kupası hem de Avrupa Ligi'ne havlu attı. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'nda Fatih Karagümrük'e Avrupa Ligi'nde ise Sparta Prag'a elendi. Avrupa ve Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Galatasaray tüm konsantrasyonunu lige verdi ve galibiyet serisine yeni maçlar eklemeyi tüm hızıyla sürdürdü.
VINICIUS'TAN KRİTİK GOL
Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Kasımpaşa maçı ise Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda adeta kırılma karşılaşması oldu. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi Carlos Vinicius'un son dakikalarda attığı golle 4-3 kazandı. Aynı hafta Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Kasımpaşa'da 2 puanı bırakması durumunda ezeli rakibiyle puanları eşitleyip averajla liderlik koltuğuna oturacaktı.
GÜNDEME OTURAN SÜPER KUPA MAÇI
Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçı ise 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynandı. Fenerbahçe karşılaşmaya planladığı gibi U19 takımıyla sahaya çıktı. Icardi, 50. saniyede fileleri havalandırırken, sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un maç öncesinde işaret ettiği gibi sahadan çekildi. Yaşananların ardından Galatasaray, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
OKAN BURUK'UN MÜDAHALESİ SONUÇ VERDİ
Galatasaray'ın 32. haftada oynadığı Alanyaspor maçı ise sezonun bir başka kırılma karşılaşmalarından biri oldu. İlk yarıyı 0-0 kapatan Galatasaray'da Okan Buruk oyuna hemen müdahale etti. Galatasaray'da ikinci yarı Hakim Ziyech ve Kaan Ayhan oyuna dahil olurken sarı-kırmızılılar Mauro Icardi, Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ın(2) golleriyle mücadeleyi kazandı.
ZİRVEDE PUAN FARKI ARTTI
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe'nin Sivasspor ile 2-2 berabere kalması ve Galatasaray'ın Pendikspor'u 4-1 mağlup etmesiyle sarı-kırmızılılar zirvede puan farkını 4'e yükseltti.
GALATASARAY'DAN GALİBİYET REKORU
Süper Lig'in 35. haftasında ise Galatasaray, sahasında Sivasspor'a adeta gol olup yağdı. Sarı-kırmızılılar rakibi 6-1 mağlup ederken ligde üst üste 16. galibiyetini aldı ve rekor kırdı. Bu karşılaşmayı kazanarak puanını 96 yapan Galatasaray, Süper Lig tarihinde en çok puan toplayan takım olmayı da başardı.
PUAN FARKI 6'YA YÜKSELDİ
35. haftada Fenerbahçe'nin Konyaspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Galatasaray zirvede ezeli rakibiyle puan farkını 6'ya yükseltti.
BERKAN KUTLU'DAN HAYAT VEREN GOL
Süper Lig'in 36. haftasında ise Galatasaray, Fatih Karagümrük deplasmanında son dakikada Berkan Kutlu'nun attığı gol ile 3 puana uzandı. Mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisi öncesi ezeli rakibiyle olan 6 puanlık farkı korudu.
DERBİDE GALATASARAY'A ŞOK
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde ise büyük yıkım yaşadı. Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan derbide Galatasaray, yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynayan rakibine 1-0 mağlup oldu ve son haftaya girilirken puan farkı 3'e düştü.
ŞAMPİYON GALATASARAY
Sezonun son haftası ise Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk için 1 puanın yeteceği maçı 3-1 kazandı ve Süper Lig'de 102 puanla rekor kırarak 24. şampiyonluğuna ulaştı.
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