Ayşe Begüm Onbaşı, Romanya'da finale yükseldi!

Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda finale çıktı.

AA
Yayınlanma: 15.10.2023 - 10:02
Ayşe Begüm Onbaşı, Romanya'da finale yükseldi!
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Romanya'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda tek kadınlarda milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ve grup takımı finale yükseldi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Bükreş'teki organizasyonda Ayşe Begüm'ün 19.400 puanla adını finale yazdırdığı belirtildi.

GRUP TAKIMI FİNALE ÇIKTI

Ayşe Begüm Onbaşı, Mehmet Utku Çırak, Ahmet Meriç Turmamış, Can Sarı ve İsmail Yağız Altıparmak'tan oluşan grup takımının da 18.178 puanla elemelerde 5. olarak finale yükseldiği kaydedildi.

Organizasyonda final müsabakaları pazar günü gerçekleştirilecek.


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