Aytemiz Alanyaspor, kulüpte 13 pozitif vaka bulunduğunu açıkladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, kulüpte 13 koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de koronavirüs vakaları hızla yayılırken bir açıklama da Aytemiz Alanyaspor'dan geldi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, rutin yapılan PCR testi sırasında Teknik Direktör Francesco Farioli, 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs testi pozitif çıkan 13 kişinin tedavi ve karantina süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.
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