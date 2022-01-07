Aytemiz Alanyaspor, kulüpte 13 pozitif vaka bulunduğunu açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, kulüpte 13 koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Ocak 2022 Cuma, 12:31
Aytemiz Alanyaspor, kulüpte 13 pozitif vaka bulunduğunu açıkladı
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Spor Toto Süper Lig'de koronavirüs vakaları hızla yayılırken bir açıklama da Aytemiz Alanyaspor'dan geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, rutin yapılan PCR testi sırasında Teknik Direktör Francesco Farioli, 1 antrenör, 7 futbolcu ve 4 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Aytemiz Alanyaspor, koronavirüs testi pozitif çıkan 13 kişinin tedavi ve karantina süreçlerinin başlatıldığını duyurdu.


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