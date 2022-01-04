Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Covid-19 testi pozitif çıktı

04 Ocak 2022 Salı, 23:25

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Mario Balotelli'nin Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin hissettiği belirtiler sonrası ülkesi İtalya'da yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "İzolasyon ve tedavi sürecine başlanan futbolcumuz bu süreyi İtalya'da evinde geçirecektir. Futbolcumuza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.