Beşiktaş'ta 4 koronavirüs vakası daha görüldü

Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa mücadelesini galibiyetle tamamlayarak müzesine bir kupa daha ekleyen Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları görülmeye devam ediyor.

AA
07 Ocak 2022 Cuma, 09:05
Beşiktaş'ta 4 koronavirüs vakası daha görüldü
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Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."


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