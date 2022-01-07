Beşiktaş'ta 4 koronavirüs vakası daha görüldü
Katar'da oynanan Turkcell Süper Kupa mücadelesini galibiyetle tamamlayarak müzesine bir kupa daha ekleyen Beşiktaş'ta koronavirüs vakaları görülmeye devam ediyor.
Beşiktaş Futbol Takımı'nda teknik sorumlu Önder Karaveli ile 3 oyuncunun koronavirüs testlerinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar'da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır. Yapılan testler neticesinde teknik sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."
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