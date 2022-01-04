Galatasaray'da koronavirüs şoku: 2 futbolcunun daha testleri pozitif
Galatasaray, iki futbolcunun daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'un ardından iki oyuncuda daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de test sonuçları pozitif saptandı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk’ün test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."
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